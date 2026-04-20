Menu Rechercher
Commenter 1
Officiel Premier League

Bournemouth : Marco Rose succède à Andoni Iraola

Par Kevin Massampu
1 min.
Marco Rose @Maxppp

Presque trois ans après son arrivée, Andoni Iraola a décidé de quitter Bournemouth à l’issue de la saison. Pour le remplacer, le club anglais - actuel 8e de Premier League - a choisi Marco Rose, libre de tout contrat depuis son départ du RB Leipzig en mars 2025. Le technicien allemand, qui s’est engagé pour trois ans, découvrira son troisième championnat après le championnat autrichien et la Bundesliga.

La suite après cette publicité
AFC Bournemouth 🍒
AFC Bournemouth is delighted to confirm the appointment of Marco Rose as the club’s new head coach on a three-year contract, which will begin following the conclusion of the 2025/26 season.
Voir sur X

« L’AFC Bournemouth est ravi de confirmer la nomination de Marco Rose en tant que nouvel entraîneur principal du club, pour un contrat de trois ans, qui débutera à l’issue de la saison 2025/26 », viennent de communiquer les Cherries.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Premier League
Bournemouth
Marco Rose
Andoni Iraola

En savoir plus sur

Premier League Premier League
Bournemouth Logo AFC Bournemouth
Marco Rose Marco Rose
Andoni Iraola Andoni Iraola
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier