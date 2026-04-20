Bournemouth : Marco Rose succède à Andoni Iraola

Presque trois ans après son arrivée, Andoni Iraola a décidé de quitter Bournemouth à l’issue de la saison. Pour le remplacer, le club anglais - actuel 8e de Premier League - a choisi Marco Rose, libre de tout contrat depuis son départ du RB Leipzig en mars 2025. Le technicien allemand, qui s’est engagé pour trois ans, découvrira son troisième championnat après le championnat autrichien et la Bundesliga.

La suite après cette publicité

« L’AFC Bournemouth est ravi de confirmer la nomination de Marco Rose en tant que nouvel entraîneur principal du club, pour un contrat de trois ans, qui débutera à l’issue de la saison 2025/26 », viennent de communiquer les Cherries.