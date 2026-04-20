Premier League
Bournemouth : Marco Rose succède à Andoni Iraola
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@Maxppp
Presque trois ans après son arrivée, Andoni Iraola a décidé de quitter Bournemouth à l’issue de la saison. Pour le remplacer, le club anglais - actuel 8e de Premier League - a choisi Marco Rose, libre de tout contrat depuis son départ du RB Leipzig en mars 2025. Le technicien allemand, qui s’est engagé pour trois ans, découvrira son troisième championnat après le championnat autrichien et la Bundesliga.
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AFC Bournemouth 🍒 @afcbournemouth – 18:00
AFC Bournemouth is delighted to confirm the appointment of Marco Rose as the club’s new head coach on a three-year contract, which will begin following the conclusion of the 2025/26 season.Voir sur X
« L’AFC Bournemouth est ravi de confirmer la nomination de Marco Rose en tant que nouvel entraîneur principal du club, pour un contrat de trois ans, qui débutera à l’issue de la saison 2025/26 », viennent de communiquer les Cherries.
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