OM : Bruno Genesio en remet une couche sur les ambitions du club et annonce un gros turn-over face à Besiktas !

Présent en conférence de presse avant le déplacement de l’OM à Besiktas ce jeudi en Ligue Europa, Bruno Genesio est une nouvelle fois revenu sur les ambitions marseillaises. L’entraîneur phocéen avait fait grand bruit vendredi soir après la défaite à Rennes en expliquant que ce n’était pas à lui d’évoquer les nouvelles ambitions du club, sous-entendant surtout que la direction devait s’exprimer sur des objectifs revus à la baisse vu les faiblesses de l’effectif. Quelques jours plus tard, le technicien a donc apporté davantage de précisions sur la situation actuelle de l’OM.

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« Je n’ai pas eu d’échange avec le propriétaire depuis. J’ai eu des échanges avec les gens avec qui je travaille au quotidien dans le club. Pour revenir à notre mission en Coupe d’Europe, je veux rappeler la situation du club sur ce début de saison. Le 1er objectif a été de se mettre en conformité avec les instances financières. Ca a provoqué des départs pour zéro recrue. A partir de là, il faut de la lucidité. Peut être que les objectifs du club sont d’abord de revenir dans le bon chemin financièrement. Ensuite, il y a l’aspect sportif qui est lié. Il y a des conséquences sur le sportif. On est alignés avec mon président, avec Greg Lorenzi. Il faudra un peu plus de patience, les supporters en ont montré. Je les remercie pour leur comportement à Rennes. Je veux transmettre ce message à la communauté marseillaise. Peut être qu’il faudra un peu de temps pour retrouver l’OM qu’on souhaite tous retrouver. Je veux ajouter quelque chose : ce n’est pas non plus, comme j’ai pu le lire, ouvrir un parapluie ou chercher des excuses. C’est une analyse lucide. J’ai toujours assumé mes responsabilités comme coach », a-t-il d’abord lancé.

Genesio va faire tourner ce jeudi

Le coach marseillais s’est ensuite projeté sur la rencontre face à Besiktas et a confirmé qu’il allait procéder à un important turn-over même si son effectif le permet difficilement. Plusieurs joueurs qui ont eu peu de temps de jeu devraient ainsi avoir leur chance, sans pour autant assister à un onze totalement remanié. « On a une réflexion avec le staff depuis un certain moment. L’important, c’est que certains joueurs n’ont pas encore eu l’occasion de montrer leurs qualités alors qu’ils donnent le maximum. Il est temps pour certains d’avoir une opportunité. Il n’y aura pas 11 joueurs différents par rapport à Rennes, mais un mélange équilibré. C’est important de concerner un maximum de joueurs. Il y a en plus un autre match dimanche et pas des moindres (OM-PSG) », a détaillé Genesio.

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Reste que ce choix ne signifie absolument pas que l’OM compte délaisser la Ligue Europa au profit du Classique face au PSG. Bien au contraire, Genesio assure vouloir jouer cette compétition à fond et compte profiter de cette campagne européenne pour relancer une équipe en manque de confiance. « On va la jouer à fond. Je l’ai toujours fait avec mes clubs quand on était en Europe. J’ai un groupe qui travaille bien, qui a des qualités. Peu importe l’équipe demain, ce ne sera pas une équipe pour dire qu’on lâche le match parce qu’il y a le Classique dimanche. On va tout faire pour sortir de la première phase. Cette compétition peut nous permettre de retrouver de la confiance », a conclu l’entraîneur marseillais. Cela restera difficile avec un effectif réduit mais Bruno Genesio semble vouloir y croire jusqu’au bout.