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Rennes : premier contrat pro pour un latéral de 18 ans

Par Kevin Massampu
1 min.
Le Roazhon Park @Maxppp

Frère de Lorenz, Kenny Assignon vient de signer son premier contrat professionnel au Stade Rennais. Latéral droit de formation, le jeune joueur de 18 ans s’est surtout distingué chez les U19 du club rennais, lui qui a pris part à 18 rencontres avec les U19. Kenny Assignon, qui n’a pas encore joué avec l’équipe première, a signé pour les trois prochaines années.

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« Dans les traces de son frère aîné Lorenz, le jeune latéral droit s’engage jusqu’en 2029 chez les Rouge et Noir. Toutes nos félicitations Kenny », a publié sur son site Rennes, ce lundi.

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