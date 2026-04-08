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Ligue des Champions

Atlético : l’immense soulagement de Diego Simeone

Par Maxime Barbaud
1 min.
Diego Simeone Atlético Madrid @Maxppp
Barcelone 0-2 Atlético

L’Atlético de Madrid a créé la surprise en allant gagner au Nou Camp face au Barça (0-2) dans ce quart de finale aller de Ligue des Champions. Secoué dans tous les sens, le club madrilène a maintenu la tête hors de l’eau grâce notamment à l’expulsion de Cubarsi avant la pause. Même dominés en supériorité numérique, les Colchoneros ont tenu et possèdent un avantage conséquent avant le retour. Il s’agit aussi du premier succès au Nou Camp dans la carrière de Diego Simeone.

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«Nous n’avions jamais gagné ici, réagit le coach argentin qui a mis fin à 25 ans de disette au Nou Camp. C’est la meilleure équipe d’Europe avec le PSG et le Bayern. Nous avons pu souffrir dans les moments importants. Le second but nous a donné de la sécurité. C’est dommage qu’on n’ait pas pu leur faire un peu plus mal avec la supériorité.» Il faudra confirmer la semaine prochaine dans un Metropolitano chaud bouillant pour cet Atletico-Barça déjà très attendu.

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