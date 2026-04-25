PL : Tottenham remporte son premier match de 2026, Liverpool remonte à la 4e place

Ce samedi, le multiplex de l’après-midi en Premier League s’annonçait très animé. Pour Tottenham, en déplacement sur la pelouse de la lanterne rouge Wolverhampton, il était vital de s’imposer pour continuer de croire au maintien. Une victoire d’autant plus obligatoire que Nottingham Forest avait concassé Sunderland la veille (0-5). Pour ce faire, Roberto De Zerbi a aligné un onze compétitif et Tottenham a eu le contrôle de la possession. En revanche, un manque d’occasions franches a empêché les visiteurs de prendre l’avantage lors du premier acte. En seconde période, le club londonien a continué d’accélérer. Malgré quelques situations défensives dangereuses, c’est bien Tottenham qui avait l’occasion de faire basculer la rencontre et ce, malgré la blessure inquiétante de Xavi Simons. Finalement, Tottenham a réussi à trouver la faille en toute fin de partie. Sur un corner bien tiré, Palhinha a profité d’un tir raté de Richarlison pour finir à bout portant (0-1, 82e). Combatifs jusqu’au bout, les hommes de De Zerbi sont repartis du Molineux Stadium avec trois points poussifs, mais ô combien importants. Les Spurs ont par ailleurs remporté leur premier match en cette année 2026.

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Pourtant, cela n’a pas été suffisant pour sortir de la zone rouge. En effet, dans le même temps, West Ham s’est imposé à domicile face à Everton. Dans un match équilibré, les Hammers ont marqué en premier grâce à Tomas Soucek au retour des vestiaires. Finalement, West Ham a cru se saborder en toute fin de rencontre avec l’égalisation de Dewsbury-Hall (1-1, 88e). Finalement, c’est Callum Wilson qui a permis aux Londoniens d’arracher la victoire au terme d’une fin de match folle. Avec cette victoire, West Ham reste 17e et conserve deux points d’avance sur Tottenham. Dans le dernier match de l’après-midi, Liverpool se devait de l’emporter contre Crystal Palace. Après un match maîtrisé de bout en bout, les Reds se sont offerts Palace. Alexander Isak (1-0, 35e), pour son 3e but de la saison, et Andy Robertson (2-0, 40e) ont permis à Liverpool d’acter sa bonne première période. Malgré le but bizarre de Munoz, qui a profité de la blessure de Woodman, le gardien des Reds, pour terminer dans le but vide (2-1, 71e), c’est finalement le décrié Florian Wirtz qui a scellé le succès des siens en toute fin de rencontre (3-1, 90+5e). Avec ce succès, Liverpool revient à hauteur d’Aston Villa et Manchester United à la quatrième place.

Les résultats de 16h :

Wolverhampton 0-1 Tottenham : Palhinha (82e)

West Ham 2-1 Everton : Soucek (51e), Wilson (90+3e) / Dewsbury-Hall (88e)

Liverpool 3-1 Crystal Palace : Isak (35e), Robertson (40e), Wirtz (90+5e) / Munoz (71e)