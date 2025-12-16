Arsenal : c’est quoi le problème avec Viktor Gyökeres ?

Hannibal Lecter est devenu végétarien. Alors que l’an dernier, il a célébré 54 buts en 52 matches, Viktor Gyökeres connaît un vrai coup d’arrêt depuis son transfert du Sporting CP à Arsenal. Arrivé pourtant avec une forte attente et un transfert à 65,8 millions d’euros, le buteur suédois n’arrive pas à afficher autant de mordant sous le maillot des Gunners. Certes, cela n’empêche pas Arsenal de figurer en tête du classement en Premier League avec deux points d’avance sur Manchester City, mais cela fait tache alors qu’il était censé être le buteur phare de cette équipe, la pièce manquante dans le système de Mikel Arteta. Après 19 matches toutes compétitions confondues, il ne compte que six buts avec quatre réalisations en Premier League et deux en Ligue des Champions. Des chiffres qui ne sont pas forcément honteux, mais très décevants, surtout étant donné son profil de finisseur pur. Peu influent dans le jeu de son équipe, Viktor Gyökeres doit être à la finalisation des actions et il n’y arrive pas.

D’ailleurs cette saison, il est le meilleur buteur des Gunners en championnat, mais compte autant de buts que Bukayo Saka, Eberechi Eze et Leandro Trossard. Blessé en novembre, il a d’ailleurs vu Mikel Merino jouer à sa place en tant que numéro 9 et réaliser un solide intérim. Le Suédois, lui, ne compte qu’un but au cours des 10 derniers matches de Premier League qu’il a disputés et va devoir vite trouver la solution à son manque de tranchant. Son coach Mikel Arteta qui réclame du temps pour son jeu, reste néanmoins méfiant, comme il l’a confié en conférence de presse : « c’est un joueur qui arrive dans un championnat différent, le plus exigeant du monde, et que se passera-t-il s’il ne marque pas pendant cinq ou six matchs ? C’était ma seule question : “Comment vas-tu réagir si tu ne marques pas pendant cinq ou six matchs ? Pourras-tu le supporter ? Et que va-t-il se passer lors des 100 prochains matchs ? »

Il y a urgence pour Gyökeres, moins pour Arsenal

Parmi les causes de ces mauvaises performances, l’acclimatation est évidemment un des problèmes de la méforme de Viktor Gyökeres. Peu en confiance, il n’a pas encore trouvé sa place dans l’équipe et se montre parfois à contre-temps sur des actions où il doit être à la finition. Il y a également sa faculté à s’intégrer dans le cadre collectif. Samedi dernier, lors de la victoire contre Wolverhampton (2-1), il aurait pu profiter de la réception de la lanterne rouge pour essayer de reprendre confiance, mais il n’a touché que 15 ballons pour une frappe. Son remplaçant Gabriel Jesus, qui n’a joué que 9 minutes, a touché la sphère à 8 reprises. Trois jours avant, il n’avait touché que 12 ballons en 62 minutes contre Bruges contre 20 ballons en 28 minutes pour le Brésilien. Peinant à trouver sa place dans l’effectif, il est peu servi par ses coéquipiers, mais ne se montre pas forcément assez disponible également.

Le style de jeu d’Arsenal est aussi bien différent de ce qu’il a connu au Sporting CP avec près de deux fois moins de situations de contre. Une attaque de la verticalité qui a souvent permis au Suédois de faire des différences les précédentes saisons. La complémentarité avec ses compères d’attaque l’est pareillement. Quand il joue avec Gabriel Martinelli côté gauche, l’ailier brésilien est bien plus dans la percussion et la prise d’initiative individuelle. Viktor Gyökeres s’est montré davantage en évidence quand Leandro Trossard était sur le terrain, car ce dernier avait davantage les qualités pour le chercher dans des zones dangereuses. Pour autant, les choix de Mikel Arteta ne vont pas dépendre du confort de Viktor Gyökeres, mais bien de la compétitivité d’Arsenal et le Suédois va devoir faire attention. Kai Havertz est toujours blessé, mais Gabriel Jesus est de retour depuis quelques matches et correspond bien plus à ce que demande le jeu des Gunners en ce début de saison. Même chose pour l’alternative Mikel Merino qui pourrait aussi reléguer Viktor Gyökeres dans la hiérarchie. Le problème est diagnostiqué et Viktor Gyökeres va devoir vite le résoudre pour ne pas voir sa situation s’empirer…