Menu Rechercher
Commenter 1
Ligue 1

Lorient : Pablo Pagis souffre d’une commotion cérébrale

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Pablo Pagis (FC Lorient) @Maxppp
Lille Lorient
betclic
1 1.58 N 4.00 2 5.40 Bonus 100€

Expulsé juste avant la mi-temps lors du quart de finale de Coupe de France perdu face à Nice, Pablo Pagis ne rejouera pas ce week-end. Sonné après un contact avec Antoine Mendy, le milieu offensif avait été autorisé à rejouer par l’arbitre. Ce jeudi, son entraîneur, Olivier Pantaloni, a confié que son joueur souffrait d’une commotion cérébrale.

La suite après cette publicité

« Il a bien une commotion cérébrale. Le protocole est en place, il est à l’arrêt complet. On fera des tests au bout d’une semaine pour savoir s’il pourra reprendre », a-t-il confié en conférence de presse. Pagis (23 ans) ne sera donc pas de la partie dimanche à Lille pour le compte de la 25e journée de Ligue 1.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Lorient
Pablo Pagis

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Lorient Logo Lorient
Pablo Pagis Pablo Pagis
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier