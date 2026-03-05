Lorient : Pablo Pagis souffre d’une commotion cérébrale

Expulsé juste avant la mi-temps lors du quart de finale de Coupe de France perdu face à Nice, Pablo Pagis ne rejouera pas ce week-end. Sonné après un contact avec Antoine Mendy, le milieu offensif avait été autorisé à rejouer par l’arbitre. Ce jeudi, son entraîneur, Olivier Pantaloni, a confié que son joueur souffrait d’une commotion cérébrale.

La suite après cette publicité

« Il a bien une commotion cérébrale. Le protocole est en place, il est à l’arrêt complet. On fera des tests au bout d’une semaine pour savoir s’il pourra reprendre », a-t-il confié en conférence de presse. Pagis (23 ans) ne sera donc pas de la partie dimanche à Lille pour le compte de la 25e journée de Ligue 1.