Kylian Mbappé révèle l’identité du meilleur jeune joueur de la planète football

Dans un très long entretien accordé à France Football, Kylian Mbappé est revenu sur sa carrière. L’occasion également pour l’attaquant du Real Madrid de donner son avis sur la jeune génération. Et à en croire l’ex-buteur du PSG, Lamine Yamal sort du lot…

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«Je n’ai pas envie d’en dire car si j’en oublie… Pour déterminer les dix-quinze meilleurs joueurs du monde, je pense que tout le monde est d’accord. Chez les jeunes ? Lamine Yamal. Il a tout pour lui. J’aime bien Estevao, il a une certaine créativité. Ici, Arda Güler peut aller très haut. Endrick a du potentiel, c’est un buteur. Warren (Zaïre-Emery), Désiré (Doué), ils vont faire une grande carrière, c’est sûr».