Tottenham : Fabio Paratici encense Pape Matar Sarr

C'est l'une des recrues estivales de Tottenham. Pour plus de 16 millions d'euros, les Spurs ont attiré le prometteur milieu de terrain du FC Metz Pape Matar Sarr. L'intéressé a été prêté cette saison au club lorrain et rejoindra sa nouvelle équipe la saison prochaine. Une acquisition dont semble ravi le directeur du football de Tottenham Fabio Paratici. Pour l'ancien dirigeant de la Juventus, la formation anglaise a tout simplement recruté l'un des joueurs les plus talentueux d'Europe.

« Je pense que Pap est l'un des plus talentueux en Europe. Notre job n'est pas seulement de regarder pour demain, mais de voir plus loin, sur les années suivantes. Je pense que nous avons fait une formidable signature. Dans toute l'Europe ils ont parlé de cela, beaucoup d'équipes étaient intéressées, beaucoup étaient présentes pour le faire signer, donc nous avons fait une très bonne acquisition. Il a besoin d'expérience, il a besoin de jouer des matchs, de rester dans une équipe et de jouer régulièrement. C'est un formidable investissement pour le club et pour le futur, » a ainsi commenté Paratici dans des propos relayés par l'Evening Standard. Il faudra encore patienter cependant avant de découvrir l'intéressé en Premier League...