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Real Madrid : Ferland Mendy de retour à l’entraînement

Par Josué Cassé
1 min.
Ferland Mendy @Maxppp

Bonne nouvelle pour le Real Madrid. Ferland Mendy va reprendre l’entraînement avec le groupe madrilène. «(Ferland) Mendy va s’entraîner sur le terrain pour la première fois avec nous aujourd’hui», a annoncé ce vendredi matin José Mourinho. Le latéral gauche français poursuit ainsi son retour après une période d’indisponibilité, avec l’objectif de retrouver progressivement ses sensations et de se rapprocher d’un retour à la compétition.

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Cette reprise constitue un signal encourageant pour le club espagnol, qui pourrait prochainement compter sur une option supplémentaire au poste de latéral gauche. Reste à savoir quand le défenseur français de 31 ans, qui enchaine les blessures de manière récurrente, sera jugé suffisamment prêt pour retrouver les terrains et réintégrer les plans du staff technique.

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