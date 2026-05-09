Premier League : Chelsea accroche Liverpool mais s’éloigne encore de l’Europe

Un match crucial. En grande difficulté depuis plusieurs semaines, Chelsea se déplaçait à Anfield pour affronter Liverpool dans le cadre de la 36e journée de Premier League. Restant sur une série inquiétante de 6 défaites consécutives en championnat, les Blues abordaient cette rencontre dans une situation délicate, bloqués à une décevante 9e place avant le coup d’envoi. En face, Liverpool arrivait également après une contre-performance face à Manchester United, mais occupait malgré tout une position bien plus favorable au classement avec une 4e place cruciale dans la course à la Ligue des Champions. Ce choc s’est disputé dans un contexte particulier en raison des nombreuses absences des deux côtés. Les Reds devaient composer sans Mohamed Salah, Hugo Ekitiké, Florian Wirtz ou encore Alisson, tandis que Chelsea était privé de plusieurs éléments importants comme Pedro Neto, Estevão, Alejandro Garnacho et Robert Sánchez. Un rendez-vous capital donc, aussi bien pour Liverpool, qui cherchait à consolider sa place dans le top 4, que pour Chelsea, qui devait impérativement stopper sa spirale négative.

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Et la rencontre n’a pas tardé à s’emballer puisque après seulement 6 minutes de jeu, Ryan Gravenberch a ouvert le score d’une magnifique frappe enroulée, imparable pour le portier londonien, permettant à Liverpool de prendre rapidement les devants à Anfield (1-0). Mais les hommes de l’entraîneur intérimaire Calum McFarlane ont su réagir au fil de la première période. Dominateurs dans le jeu face à des Reds assez regroupés et peu inspirés offensivement, les Blues ont fini par égaliser grâce à Enzo Fernandez (1-1, 35e), dont le coup franc a trouvé directement le fond des filets sans qu’aucun joueur ne parvienne à le dévier. Malgré une meilleure maîtrise collective de Chelsea, les deux équipes se sont finalement quittées sur un score de parité à la pause.

Un match nul qui n’arrange personne

Au retour des vestiaires, Chelsea est revenu avec encore plus d’intensité et a immédiatement poussé pour reprendre l’avantage. Cole Palmer a d’abord cru relancer les Blues - et mettre fin à sa longue disette, lui qui n’avait plus marqué depuis le 4 mars - après une frappe limpide conclue au fond des filets à la suite d’un ballon repoussé par Giorgi Mamardashvili. Mais après intervention de la VAR, le but a finalement été refusé pour une position de hors-jeu de Marc Cucurella au début de l’action. Malgré cette frustration, les Londoniens ont continué de dominer les débats et de remporter de nombreux duels, à l’image de Malo Gusto, auteur d’un excellent retour défensif à la 53e minute devant son adversaire. Les Reds ont également vu le but de Curtis Jones être refusé pour une position illicite de Cody Gakpo, cela aurait pu faire 2-2 à l’heure de jeu.

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Conscient que son équipe ne proposait pas le niveau attendu, Arne Slot a décidé de lancer son attaquant vedette Alexander Isak à la place de Rio Ngumoha, un choix qui a provoqué la bronca d’Anfield, le public souhaitant voir continuer la jeune pépite sur la pelouse. De son côté, Chelsea a aussi procédé à un changement avec l’entrée de Reece James à la place de Andrey Santos (63e). Enzo Fernández a écopé d’un carton jaune après une grosse faute en retard sur Curtis Jones (73e). Malgré les changements et l’entrée de plusieurs éléments offensifs, notamment Federico Chiesa, aucune des deux équipes n’a réussi à prendre le dessus dans le dernier quart d’heure. Le match s’est finalement conclu sur un score nul qui n’arrange aucune des deux formations. Avec ce résultat, Chelsea reste bloqué à la 9e place de Premier League, tandis que Liverpool conserve sa 4e position. En cas de victoire d’Everton face à Crystal Palace dimanche, les Blues pourraient même reculer jusqu’à une inquiétante 10e place.