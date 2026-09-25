Éliminatoires CAN 2027 : l’Algérie surclasse la Zambie, le Maroc domine le Gabon, le Mali s’offre le Cap-Vert

Au sortir d’une Coupe du monde en demi-teinte et frustrante, malgré un parcours qui s’est arrêté en 16es de finale face à la Suisse, l’Algérie entamait un tout nouveau cycle sous la houlette de son nouveau sélectionneur, Brahim Hemdani. Pour leur entrée en lice dans cette campagne éliminatoire, les Fennecs ont parfaitement lancé les débats. Poussés par leur public, ils n’ont eu besoin que de deux minutes pour ouvrir le score grâce à un exploit individuel d’Hadjam, qui a surpris le portier zambien Mwanza dans un angle fermé (1-0, 2e). Dominateurs sous l’impulsion des accélérations de Maza et la créativité de Belloumi, les Algériens ont multiplié les occasions, notamment par Belloumi (10e) et Maza (12e). Seule ombre au tableau dans cette première période à sens unique : la sortie prématurée sur blessure d’Amine Gouiri (19e), contraint de céder sa place à Chiakha.

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Malgré cette contrariété, les Fennecs ont continué d’imposer un rythme d’enfer sans réussir à se mettre à l’abri, à l’image d’une tentative de Chaïbi frôlant le poteau (31e). Au retour des vestiaires, l’Algérie a encore manqué le coche par Zorgane (53e) et surtout Amoura, particulièrement maladroit avec deux opportunités en or vendangées (54e, 62e). Et ce manque criant d’efficacité a fini par se payer cash. Contre toute attente, la Zambie a recollé au score sur sa toute première frappe cadrée du match. Profitant d’une défense algérienne trop passive, Sakala s’est infiltré dans la surface avant d’ajuster Mastil d’un tir croisé (1-1, 58e). Revigorés par cette égalisation inespérée (1-1), les Chipolopolos n’ont pourtant pas fait long feu. Quelques minutes plus tard, Ibrahim Maza est venu parachever son superbe match en redonnant l’avantage aux siens d’une frappe puissante au premier poteau (2-1, 67e). Loin d’être rassasié, le talent du Bayer Leverkusen a servi Anis Hadj Moussa, à peine entré, d’une belle talonnade. L’ailier du PSV Eindhoven ne s’est pas fait prier pour conclure à bout portant (3-1, 74e).

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Le Maroc solide face au Gabon, le Mali dompte le Cap-Vert

C’était aussi l’heure de la rentrée pour le Maroc ce vendredi, après un quart de finale perdu face à la France lors de la dernière Coupe du Monde. Une reprise réussie pour les Lions de l’Atlas. Dans une rencontre largement sous leur contrôle, les Marocains ont parfaitement entamé leur campagne avec un succès précieux face au Gabon. Portés par une possession outrancière et un Azzedine Ounahi très remuant, mais souvent en manque de réussite (11e, 15e), les hommes de Ouahbi ont d’abord buté sur le montant, à l’image de la frappe d’Ounahi qui a heurté la barre transversale (27e). La délivrance est finalement venue de Noussair Mazraoui. Dans un rush solitaire, le latéral s’est défait de la défense adverse avant d’armer une frappe puissante aux 20 mètres pour tromper le portier Amonome (36e, 1-0), largement fautif sur le but. Juste avant la pause, El Aynaoui a manqué l’occasion de faire le break sur un bon service en retrait d’Ezzalzouli (45e+1). Au retour des vestiaires, malgré un superbe arrêt d’Amonome sur une volée d’Aguerd (48e) et quelques fantaisies techniques comme ce coup du foulard d’Ez Abde (61e), le Maroc s’est fait peur en fin de match face au réveil des Panthères. Bouanga s’est notamment illustré sur deux frappes dangereuses bien neutralisées par Bounou (57e, 77e), mais les Lions de l’Atlas ont su faire le dos rond pour sceller leur victoire. Finalement, c’est Soufiane Rahimi qui est venu confirmer la belle soirée marocaine après une belle passe en retrait d’El Khannouss (2-0, 84e).

Dans les autres matchs de la soirée, la rencontre entre le Mali et le Cap-Vert valait également le coup d’œil. Face à la sensation de la dernière Coupe du Monde, qui n’a perdu aucun match de la compétition, les Aigles du Mali, sous un nouveau maillot très beau, ont élevé leur niveau de jeu et se sont imposés confortablement. Alors que Lopes Cabral (1-1, 10e) avait répondu à l’ouverture du score d’Ange-Martial Tia qui a marqué pour sa première sélection (1-0, 5e), les Maliens ont pris l’ascendant au fil des minutes. Sous l’impulsion d’un Dorgeles Nene dans tous les bons coups et auteur d’un doublé (39e, 51e), le Mali s’est imposé et s’est offert un succès précieux face à un adversaire coriace dans ces éliminatoires (3-1). Dans le même temps, l’Égypte est restée muette face à l’Angola malgré Mohamed Salah (0-0). Enfin, le Burkina Faso et le Bénin se sont quittés bons amis (1-1) après deux penalties inscrits de part et d’autre.

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Les matchs de 21h

Algérie 3-1 Zambie : Hadjam (2e), Maza (67e), Hadj Moussa (74e) / Sakala (57e)

Maroc 2-0 Gabon : Mazraoui (36e), Rahimi (84e)

Mali 3-1 Cap-Vert : Tia (5e), Dorgeles Nene (39e, 51e) / Lopes Cabral (10e)

Egypte 0-0 Angola

Burkina Faso 1-1 Bénin : Traoré (20e, s.p.) / Tosin (66e, s.p.)