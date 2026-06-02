L’OM est en discussions avancées pour recruter Sacha Lung

L’Olympique de Marseille commence à prendre tout doucement forme. Stéphane Richard a été nommé à la présidence du club. Pour la direction sportive, c’est Grégory Lorenzi, auteur d’un excellent travail au Stade Brestois, qui a été choisi pour prendre la succession de Medhi Benatia. Il ne manque plus qu’à connaître l’identité du nouvel entraîneur qui viendra remplacer Habib Beye, dont le départ est attendu. Malgré cela, les pensionnaires de l’Orange Vélodrome planchent déjà sur le marché des transferts 2026.

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Il y a quelques jours, Lorenzi a donné la feuille de route du mercato dans L’Equipe. «Il va falloir être un petit peu plus inventif dans le recrutement. Je privilégie le collectif. Il va falloir réussir à aller chercher des joueurs capables de créer une connexion, une identité. Des joueurs qui vont se battre sur le terrain, et auxquels les supporters vont pouvoir s’identifier, en incluant aussi le centre de formation, avec quelques jeunes qui émergent pour les développer et éventuellement avoir des retours sur investissement à plus long terme.»

L’OM a l’avantage

Parmi les pistes suivies, l’une mène à un jeune talent. Son nom ? Sacha Lung. Âgé de 18 ans, ce défenseur central est considéré comme un grand espoir du Racing Club de Strasbourg. Club avec lequel il a participé à 20 matches toutes compétitions confondues cette saison. Dans le détail, il a été utilisé à 10 reprises en N3 (1 but), mais aussi 7 fois avec l’équipe U19 en National. Il a aussi joué 3 matches en Gambardella. Régulièrement avec le groupe professionnel lors des entraînements, il a finalement décliné la proposition de contrat des Alsaciens.

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L’OM s’est ainsi engouffré dans la brèche pour le recruter, d’autant qu’il sera libre. Selon nos informations, le club phocéen est bien parti pour enrôler le jeune joueur. Les Marseillais sont en effet en discussions très avancées pour enrôler Sacha Lung, qui n’a encore rien signé. Ce jeune talent est aussi courtisé par un club italien ainsi qu’une écurie allemande. Mais c’est bien l’OM qui est la priorité du joueur. Affaire à suivre…