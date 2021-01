Tottenham : José Mourinho dément pour Gareth Bale

Alors que le Times a assuré que Tottenham songeait à renvoyer Gareth Bale au Real Madrid cet été, José Mourinho est monté au créneau ce vendredi en conférence de presse pour mettre les choses au point. «Il n’y a pas eu une once de discussion à ce sujet. Gareth est un joueur prêté jusqu’à la fin de la saison. Nous parlons de Gareth lui-même, de Tottenham et du Real Madrid. Mais je vous promets, pas une once de discussion», a-t-il lâché.

La suite après cette publicité

Le Special One a en outre demandé du temps pour juger le Gallois, espérant que l'ancien Merengue parviendra à retrouver sa meilleure forme chez les Spurs. «Tout le monde sait que les deux dernières saisons à Madrid n’ont pas été faciles pour lui, alors laissons-le y aller petit à petit et essayons de retrouver sa meilleure forme», a-t-il conclu.