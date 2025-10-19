Heung-Min Son pourrait faire son retour en Europe

L’ancienne star de Tottenham, Heung-min Son, pourrait revenir en Premier League grâce à une clause spéciale incluse dans son contrat avec Los Angeles. Depuis son arrivée, le Sud-Coréen a trouvé ses marques et enchaîne les performances impressionnantes : 8 buts et 3 passes décisives en seulement 9 matchs, transformant instantanément LAFC en prétendant au titre, ce que n’avait pas réussi à faire Giroud. Malgré l’intérêt de clubs européens et une possibilité de rejoindre l’Arabie saoudite l’été dernier, Son a choisi de rejoindre la MLS, car il bénéficie d’une clause qui pourrait lui permettre de jouer temporairement en Europe pendant la trêve de la ligue nord-américaine, d’après The Sun.

Ses performances et son influence médiatique ont boosté les ventes de billets et l’audience sur les réseaux sociaux, avec près de 34 milliards de vues signalées par le club depuis son arrivée. À 33 ans et après 10 saisons à Tottenham, il pourrait décider d’utiliser cette clause pour se préparer à la Coupe du Monde 2026 ou, éventuellement, répondre à l’intérêt d’un club européen pour un retour temporaire avant la fin de son contrat en 2027.