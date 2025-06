Real Madrid : les confidences de la nouvelle recrue Dean Huijsen

La nouvelle ère du Real Madrid est entamée. Avec l’arrivée de Xabi Alonso, le Real Madrid a bouclé les arrivées de Trent Alexander-Arnold et Dean Huijsen. Ce mardi, le président Florentino Pérez a présenté à la presse le défenseur central espagnol, recruté pour 58 millions d’euros, qu’il considère comme «un talent particulier, avec un football élégant. De nombreux grands clubs voulaient compter sur toi, mais tu as clairement exprimé ton désir de venir ici, pour écrire l’histoire».

Apparu timide pour sa présentation, l’ex-défenseur de Bournemouth a livré ses premiers mots : «je voulais être ici depuis le premier jour. Depuis que Madrid m’appelle, je n’ai plus d’autre équipe en tête. Je rejoins le meilleur club du monde et je suis là pour tout donner. Avec humilité, et j’espère que nous pourrons gagner de nombreux trophées ensemble. Madrid est le club de ma vie. Hala Madrid», a-t-il expliqué, avant d’expliquer les raisons de son choix.

Dean Huijsen est déjà sous pression

«Madrid est le meilleur club du monde, il n’y en a pas d’autre comme lui. On a beaucoup parlé avec le club, mais je me concentrais sur Bournemouth et sur la bonne fin de saison. Je pense avoir prouvé que j’étais prêt. Quel que soit mon potentiel, je suis là. Et le défi est clair : je veux tout gagner. Je suis très ambitieux. Certains nouveaux coéquipiers m’ont envoyé un message. Ce sont des gens vraiment sympas. Je fais ce que j’aime. Je vis un rêve. J’essaie de me donner à fond», a raconté la nouvelle recrue.

Enfin, Dean Huijsen s’est expliqué sur son style de jeu et son adaptation au plan de jeu de Xabi Alonso, son nouvel entraîneur. «On a un peu parlé avec Xabi Alonso. De ce qu’il attend de moi. Je pense que ces années vont être formidables. Je veux m’intégrer parfaitement au jeu de Xabi. Je vais essayer d’apporter ma contribution à l’équipe et je serai ravi de faire tout ce que je peux pour l’aider. Je pense avoir la capacité de faire avancer le ballon, en plus de défendre. Je ne pense pas que ce soit lié à un club en particulier. J’évolue et je progresse chaque jour». Après une saison dernière compliquée sur le plan défensif pour le Real Madrid, Dean Huijsen sera évidemment très attendu.