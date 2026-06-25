Tunisie - Pays-Bas : les compositions officielles

Les Pays-Bas affrontent la Tunisie à Kansas City, un match de la 3e journée du Groupe F. Actuellement en tête de leur poule avec 4 points, les Néerlandais veulent garder cette première place et cela passe par une victoire presque obligatoire ce soir. Battus lors des deux premières journées et déjà éliminés, les Aigles de Carthage vont tenter de sortir de cette compétition par la grande porte. Cette rencontre est à suivre en direct commenté sur le site Foot Mercato.

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Ronald Koeman ne change pas ses plans et opte pour son classique 4-3-3. Verbruggen au but, Van Dijk présent dans l’axe de la défense avec Van Hecke, Ake est à gauche, Dumfries à droite. Au milieu, Gravenberch et De Jong sont associés à Reijnders. Du côté de l’attaque, Gakpo et Malen occupent les ailes, Brobbey est avant-centre. En face, Hervé Renard aligne son équipe en 4-2-3-1. Dahmen en dernier rempart, Abdi et Valery latéraux, Talbi forme la charnière centrale avec Ben Hamida. On retrouve Khedira et Skhiri dans le cœur du jeu, Mejbri un cran plus haut. Enfin, un trio offensif avec Slimane et Gharbi en ailiers, c’est Mastouri qui occupera l’axe.

Les compositions

Tunisie :

Pays-Bas :

Vendredi 26 juin

Turquie - États-Unis (4h) sur beIN Sport 1

Paraguay - Australie (4h) sur beIN Sport 2

Norvège - France (21h) sur beIN Sport 1 et M6

Sénégal - Irak (21h) sur beIN Sport 2

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Samedi 27 juin