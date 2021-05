Chelsea dévoile sa collection d'entraînement et son nouveau sponsor

Après avoir dévoilé son maillot domicile pour la saison 2021-2022, Chelsea annonce un nouveau partenariat avec Trivago, plateforme mondiale de recherche d'hébergement et de voyage.

Ce partenariat durera plusieurs années d'après le communiqué de presse club et permettra à l'entreprise allemande d'apparaître sur les tenues d'entraînement des Blues une fois la saison 2020-2021 terminée en Premier League. Dévoilés en même temps que la collaboration entre les deux parties, ces nouveaux survêtements seront portés par N'Golo Kanté et ses coéquiiers mais aussi l'équipe féminine et les jeunes du centre de formation.

« Lorsque l’opportunité de s’associer à Chelsea est venue, nous avons sauté sur l'occasion. Chez Trivago, nous sommes passionnés par le football. Pour nous, ce n’est pas seulement du divertissement, cela fait partie de notre culture et de notre vie de tous les jours [...] Le football apporte de la joie dans notre quotidien d’une manière similaire au voyage », a déclaré Axel Hefer, directeur général de Trivago.

« Let’s Go », c'est le slogan de ce partenariat qui doit amener du baume au cœur des supporters pour qui ces derniers mois ont été compliqués avec la pandémie mondiale. Pour célébrer cette collaboration, Stamford Bridge a été transformé en « Stamford Beach » alors que les capitaines Cesar Azpilicueta et Magdalena Eriksson ont été accompagnés par Thomas Tuchel et Emma Hayes pour présenter ces nouvelles tenues d'entraînement qui sont noires ou grises avec une touche de jaune !