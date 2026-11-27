Depuis un peu moins de 24 heures, les prises de parole se multiplient après les incidents survenus lors d’Olympique de Marseille-Levski Sofia en Ligue Europa (1-0). Après le directeur sportif du club bulgare, qui espère « que plus aucun match de Coupe d’Europe ne sera disputé dans ce stade », ainsi que le président de la République, Emmanuel Macron, ou encore le ministre de l’Intérieur, Laurent Nuñez, c’est au tour de la Fédération française de football (FFF) de communiquer sur les événements de ce jeudi soir.

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« La FFF condamne fermement les violences survenues jeudi soir au stade Vélodrome à l’occasion de la rencontre entre l’Olympique de Marseille et le Levski Sofia. De tels comportements, qu’il s’agisse de violences physiques ou de l’expression d’opinions inadmissibles ou délictuelles, sont inacceptables et n’ont pas leur place dans un stade de football, indique l’instance présidée par Philippe Diallo. La Fédération souhaite que toute la lumière soit faite sur les circonstances de ces incidents et se félicite de la pleine coopération du club aux enquêtes et suites qui devront être données à de tels incidents. » Juste avant, l’UEFA avait annoncé l’ouverture d’une enquête pour élucider le déroulement exact des faits et attribuer les sanctions adéquates.