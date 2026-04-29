Atlético-Arsenal : les compositions probables

Hier soir, le PSG et le Bayern Munich nous ont offert un super match (5-4). Il sera difficile, mais pas impossible, pour l’Atlético de Madrid et Arsenal d’en faire autant. Ce soir, les deux formations se retrouvent en 1/2 finale aller de la Ligue des Champions. Pour cette première manche dans la capitale espagnole, Diego Simeone pourra compter sur pratiquement tout son groupe, puisque Gimenez, Barrios et Gonzalez manquent seulement à l’appel. El Cholo devrait ainsi miser sur un 4-4-2. Jan Oblak sera dans les cages, protégé par un quatuor Ruggeri-Hancko-Le Normand-Pubill. Dans l’entrejeu, Baena, Koke, Marcos Llorente et Giuliano Simeone sont attendus au coup d’envoi.

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Enfin, le duo Julian Alvarez-Antoine Griezmann donnera des sueurs froides aux défenseurs adverses. En face, Mikel Arteta devra faire sans Timber, Havertz et Merino. Mais l’Espagnol, de retour au pays, aura de quoi aligner une belle équipe. Il devrait miser sur un 4-3-3. Si Raya débutera dans les cages, Hincapié, Gabriel, Saliba et Mosquera devraient être de la partie en défense. Le trio Rice-Zubimendi-Odegaard sera à la baguette dans l’entrejeu. Enfin, Eze et Saka soutiendront Gyökeres, aligné à la pointe de l’attaque dans une rencontre à suivre en direct sur notre site dès 21 heures.

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