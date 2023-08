OM : la sortie brutale de Pablo Longoria

La suite après cette publicité

L’OM rêvait plus grand. Cette saison, les pensionnaires de l’Orange Vélodrome espéraient disputer la Ligue des Champions et surtout être au niveau. Cela avait bien débuté avec un mercato ambitieux mené par le chef d’orchestre Pablo Longoria. A la baguette, le président phocéen a réussi à recruter Geoffrey Kondogbia, Renan Lodi, Pierre-Emerick Aubameyang, Ismaïla Sarr, Iliman Ndiaye ou encore Ruben Blanco.

Une élimination douloureuse

Des renforts de taille pour Marseille, qui a également confié les clés de l’équipe à Marcelino suite au départ d’Igor Tudor. Malgré un bon recrutement sur le papier, l’écurie olympienne a manqué son premier grand rendez-vous de la saison 2023-24. En effet, l’OM a été éliminé hier soir lors du troisième tour préliminaire de l’UEFA Champions League. Battus 1 à 0 à l’aller, les coéquipiers de Valentin Rongier se sont imposés 2 à 1 devant leur public.

À lire

OM : la soirée horrible de Mattéo Guendouzi

Mais ils n’ont pas assuré lors de la séance de tirs au but remportée par les Grecs. Les Phocéens vont donc disputer la Ligue Europe. Sportivement comme économiquement, cela n’est pas du tout une bonne nouvelle. Une qualification en C1 (il fallait encore battre Bruges lors des barrages suivants, ndlr) aurait rapporté environ 16 millions d’euros à Marseille. Le club va devoir faire une croix dessus. En zone mixte hier soir, Pablo Longoria était très déçu. Ses propos sont relayés par RMC Sport.

La suite après cette publicité

Longoria est déçu

«C’est une déception. On partage la frustration de nos supporters… Ça rappelle comme le football est cruel, c’est une déception aujourd’hui parce que c’était l’un des premiers objectifs de la saison. On avait cet espoir. Ce soir on n’a rien à reprocher à l’attitude, le comportement de nos joueurs ou le jeu produit en général. Mais c’est dur. C’est dur.» Cela risque malgré tout d’avoir des conséquences sur le projet initial.

«On est toujours ancrés sur un projet. Ça ne change rien au projet. Mais c’est une grande déception. Je partage la frustration de tous les Marseillais ce soir. C’est un moment compliqué. (…) La différence (entre Ligue des champions et Ligue Europa) n’est pas aussi grande (que 16 millions d’euros), non. On avait projeté une saison dans tous les différents scénarios. Mais il y a la différence économique, et il y a aussi la différence de prestige entre les deux compétitions. Pour nous, pour nos supporters, pour nos sponsors… Ça change un peu la saison mais le projet reste le même. On avait anticipé ce scénario avec les responsabilités qu’on doit avoir.»

La suite après cette publicité

Un mercato impacté ?

Cette élimination est aussi une mauvaise nouvelle pour le mercato. L’OM va devoir vendre plus que jamais. Mattéo Guendouzi, Ruslan Malinovskyi, Valentin Rongier et d’autres peuvent être concernés. Attirer des joueurs va aussi être plus difficile qu’avec une C1 à disputer. Mais Longoria est confiant. «Cela ne va pas changer nos idées sur ce qu’on voulait faire d’ici la fin du mercato. Ce que ça change, c’est l’attrait qu’on peut avoir en disputant la Ligue des champions pour recruter certains joueurs (…) On n’a pas de besoin financier de céder des joueurs. Comme je l’ai dit, on avait prévu tous les différents scénarios.»

Celui de jouer la Ligue Europa n’était certainement pas celui qu’il avait en tête. «Penser tout de suite à la Ligue Europa, c’est compliqué. On doit se remettre tout de suite la tête à Metz. La Ligue Europa, on y pensera plus tard. Ce soir, c’est surtout de la déception et de la frustration qu’on a en tête.» KO, l’Olympique de Marseille va devoir relever la tête et repartir de l’avant après son premier gros couac de la saison 2023-24.