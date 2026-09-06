Fiorentina : Thiago Motta rejoint la bataille avec Tudor et Palladino

Fabio Grosso n’est désormais plus l’entraîneur de la Fiorentina. Après plusieurs heures de réflexion, la direction florentine a finalement décidé de mettre un terme à l’aventure du technicien italien, dont le bilan après trois journées de Serie A était devenu impossible à défendre. Selon nos informations, la Viola va désormais se concentrer sur trois profils pour lui succéder. Igor Tudor et Raffaele Palladino étaient déjà présents dans les réflexions du club comme nous vous le révélions plus tôt dimanche, mais un troisième nom vient désormais s’ajouter à la bataille, celui de Thiago Motta. L’ancien entraîneur de la Juventus apparaît ainsi comme une option sérieuse pour reprendre un effectif construit à grands frais cet été et tenter de relancer rapidement une équipe actuellement lanterne rouge du championnat.

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La réunion prévue en début de semaine sera particulièrement importante pour la direction de la Fiorentina, qui devra trancher définitivement entre ces trois pistes. Raffaele Palladino dispose de l’avantage de parfaitement connaître la maison et son environnement, tandis qu’Igor Tudor présente le profil d’un technicien expérimenté, habitué aux contextes de forte pression et aux exigences de la Serie A. Thiago Motta, lui, représente une alternative différente avec un entraîneur dont le nom reste particulièrement suivi sur le marché italien. Selon nos informations, ces trois candidatures vont désormais être étudiées plus concrètement lors de cette réunion, avec l’objectif de choisir rapidement le successeur de Grosso et de donner un nouveau souffle à un projet qui a déjà connu un sérieux coup d’arrêt.