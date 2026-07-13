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Coupe du Monde 2026 : fin de service pour Clément Turpin et François Letexier

Par Valentin Feuillette
1 min.
François Letexier et Clément Turpin @Maxppp

François Letexier et Clément Turpin ne participeront plus à l’arbitrage sur le terrain de la Coupe du Monde 2026. La qualification de l’Équipe de France pour les demi-finales entraîne automatiquement leur retrait des désignations pour la fin du tournoi, conformément au règlement de la FIFA qui écarte les arbitres issus des nations encore en lice afin d’éviter tout conflit d’intérêts.

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En revanche, Jérôme Brisard reste disponible pour la suite de la compétition en tant qu’arbitre vidéo (VAR). Après les dernières désignations, treize arbitres centraux demeurent en course pour officier lors de la finale, parmi lesquels Ivan Barton, qui va notamment diriger la demi-finale entre la France et l’Espagne, mais aussi Szymon Marciniak, Maurizio Mariani, Slavko Vinčić ou encore João Pinheiro.

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