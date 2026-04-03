Coupe du Pérou : un arbitre colle un Mawashi-geri dans la tête d’un supporter
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@Maxppp
De nos jours, les violences commises envers les arbitres par les acteurs du football, notamment amateurs, sont légion. Mais parfois, ce sont les arbitres qui peuvent disjoncter. Ce fut le cas de Luis Alegre.
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SportsCenter @SC_ESPN – 31/03/2025
🏆🇵🇪 ¡¡UN ÁRBITRO KARATECA EN LA COPA PERÚ!! En el partido entre Sport Huaquilla y Magdalena CEDEC, Luis Alegre iba a expulsar a un jugador, cuando entraron a agredirlo y NO DUDÓ: ¡Patadón! 😳Voir sur X
📹 @perulytics
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À l’occasion du match de Coupe du Pérou entre Sport Huaquilla et Magdalena Cedec, Alegre allait expulser un joueur quand un supporter a pénétré sur la pelouse pour s’en prendre à lui. Mauvaise idée, car Luis Alegre lui a assené un Mawashi-geri (un coup de pied de karaté) en plein visage. De quoi mettre un terme rapidement à la tentative d’agression.
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