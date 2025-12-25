Messi en lice pour décrocher un nouveau trophée individuel

Lionel Messi pourrait encore remporter un trophée individuel. En effet, l’ancien du Barça et du PSG figure parmi les favoris pour le prix « Roi de l’Amérique » décerné par le journal El País, aux côtés de l’Argentin Maravilla Martínez et de l’Uruguayen De Arrascaeta. Malgré ses succès en club et en sélection, Messi n’a jamais remporté cette distinction. Après avoir gagné la Coupe MLS avec l’Inter Miami et assuré sa qualification pour la Coupe du Monde 2026, il espère enfin ajouter ce trophée à son palmarès.

La suite après cette publicité

Cette édition 2025 s’annonce donc cruciale pour Messi, qui rivalise avec Maravilla Martínez, vainqueur de la Recopa Sudamericana, et De Arrascaeta, pilier de Flamengo victorieux en Copa Libertadores et championnat brésilien. Le lauréat sera dévoilé le 31 décembre, jour où seront également connus les meilleurs joueur, joueuse et entraîneur de l’année.