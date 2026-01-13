CAN 2025, Nigeria : le coup de bluff d’Eric Chelle avant d’affronter le Maroc

Dans ce genre d’affiches, le match débute dès la conférence de presse. Et ça, Éric Chelle l’a bien compris. Ce mardi, avant d’affronter le Maroc, pays hôte, en demi-finale de la CAN 2025, le coach des Super Eagles a évoqué le style de jeu de son équipe sur la rencontre. Et il a voulu prendre tout le monde de court expliquant que son équipe allait défendre plutôt que jouer en dominant comme elle l’a fait depuis le début de la CAN.

« Je trouve que mon groupe est fatiguée, il va peut être falloir que je change mon fusil d’épaule. On va peut être laisser le ballon au Maroc et les attendre. On a vu qu’ils sont en difficultés quand ils jouent face à un bloc bas. On va commencer comme ça je pense. On va tenir en première période et essayer de jouer notre jeu en deuxième période. » Une déclaration qui a eu le mérite de faire sourire les journalistes présents sur place et qui n’a pas vraiment convaincu. Mais le message est passé.