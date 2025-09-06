OM : les dessous de la charge de Frank McCourt contre Vincent Labrune

Il y a encore quelques mois, Pablo Longoria faisait partie des soutiens de Vincent Labrune. Il ne s’en cachait pas, ne manquait jamais une situation pour remercier le président de la LFP de son travail. Derrière ce soutien affiché, il y a celui offert à Nasser Al-Khelaïfi, l’homme le plus influent du football français et perçu comme le véritable patron du milieu par ses réseaux et ses multiples casquettes (président du PSG, de beIN MEDIA GROUP). «Merci Nasser, je te le dis publiquement, pour ta coopération dans les derniers moments. Merci Vincent pour l’engagement et je suis témoin, comment tu t’es engagé pour tout le monde dans les derniers jours» disait même le président de l’OM lors de la réunion des présidents du collège de L1 le 14 juillet dernier. Quelle ne fut pas la surprise de voir les déclarations de Frank McCourt hier dans le JDD et sa charge contre Vincent Labrune.

La suite après cette publicité

«Le foot français a perdu 1,3 milliard d’euros l’année dernière. Quelle entreprise accepterait de tels résultats en conservant le même management ?, questionnait le propriétaire du club phocéen, remettant en cause la gestion du président de la LFP. Lorsque la direction actuelle a pris ses fonctions, elle nous avait promis de hisser le football français au deuxième rang européen, devant l’Italie, l’Espagne et l’Allemagne. La réalité est tout autre : la Ligue 1 est plus en retard que jamais, et l’écart avec les grandes ligues continue de se creuser. (…) On nous avait garanti certains niveaux de droits TV. Sur cette base, les clubs ont construit leurs budgets et pris des engagements parfois pluriannuels. Mais ces projections n’ont pas été respectées, et les clubs en subissent aujourd’hui directement les conséquences.»

La suite après cette publicité

McCourt voit Labrune comme responsable des déboires de la LFP

Le Bostonien a pourtant fait partie lui aussi des soutiens de Labrune. Les deux hommes se sont rencontrés plusieurs fois, parfois dans des cadres très privés, comme lorsque le Français invitait McCourt dans sa maison de Saint-Rémy-de-Provence, rendant la pareille à son homologue, qui l’avait convié dans son hôtel de Saint-Tropez, retrace L’Equipe. Il y a eu d’autres occasions comme un Tottenham-OM en Ligue des Champions où l’Américain a pu rencontrer les dirigeants de CVC au moment de conclure le deal qui allait être si décrié dans les mois suivants. Il avait même réussi à obtenir une rallonge de 10 M€ de la part du fonds d’investissement en faveur de l’OM, qui avait pu être intégrée à l’enveloppe mercato du club. La lune de miel semble être finie entre les deux hommes, la faute à trop de dérives de la part de la LFP, estime McCourt.

Ce dernier a dû combler des déficits très importants, de l’ordre de 150 millions de dollars (environ 130 M€) pour la saison 2024/2025 et il ne peut plus continuer sur cette voie-là. Labrune a sa part de responsabilité là-dedans en raison de la chute drastique des droits TV et de la mauvaise gestion de ce dossier. Il change donc son fusil d’épaule et opère un renversement des alliances en se rapprochant de Philippe Diallo et de sa volonté de changer le modèle de gouvernance du football français. Avec Longoria, suspendu après son coup de sang à Auxerre en fin de saison dernière, ils se rapprochent de Canal+, puis surtout de Ligue 1+ et de ses dirigeants, Jérôme Cazadieu et Nicolas de Tavernost. Le président de l’OM, qui aura purgé sa suspension à ce moment-là, mise beaucoup sur le conseil d’administration de la LFP du 15 septembre pour obtenir la majorité au collège des présidents de L1 avec son candidat, Jean-Michel Roussier, le président du Havre. Il espère être suivi par d’autres dirigeants. Nasser Al-Khelaïfi et ses conflits d’intérêts sont aussi dans son viseur. Ce jour-là, le spectacle promet à la LFP.