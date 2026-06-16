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Coupe du Monde

EdF : Kylian Mbappé égale Olivier Giroud

Par Maxime Barbaud
France 3-1 Sénégal
winamax
1 1.50 N 4.55 2 6.00 boost x10

Cette fois, il a su trouver le fond des filets. Après une belle situation ratée face à Édouard Mendy en début de seconde période, Kylian Mbappé a fini par ouvrir le score face au Sénégal, récompensant le temps fort des Bleus dans ce premier match de Coupe du Monde.

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Il s’agit de la 57e réalisation de l’attaquant du Real Madrid avec les Bleus. Le capitaine arrive à hauteur d’Olivier Giroud, 57 buts également, et devient le co-meilleur buteur de l’histoire de l’équipe nationale pour sa 99e sélection seulement. Encore un, et il sera seul.

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