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Ligue 1

Vidéo : le superbe but d’Emersonn pour délivrer Toulouse contre Lorient

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Les joueurs de Toulouse célèbrent leur qualification @Maxppp
Toulouse 1-0 Lorient

Ce samedi, le match le plus inclusif de Ligue 1 a accouché d’une victoire du Toulouse FC sur la plus petite des marges face à Lorient (1-0). Dans une rencontre globalement terne, les Violets ont frappé en fin de match. Ayant plus d’occasions, les locaux ont réussi à concrétiser cette légère domination grace au super-sub Emersonn.

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Ça valait le coup d'attendre !

Quel golazo d'𝑬𝒎𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒏 🇧🇷

#TFCFCL
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Entré en jeu à la 64e minute de jeu, l’attaquant brésilien a brillé à la 81e minute. Lancé dans la profondeur par Casseres, le Brésilien est parti à l’abordage de la surface. C’est arrivé dans la surface qu’il a éliminé Adjei d’un beau double contact avant de mitrailler Mvogo. Avec cette frappe, qui a touché la barre avant de rentrer, l’attaquant de 21 ans a donc inscrit son quatrième but de la saison pour sécuriser la victoire.

Pub. le - MAJ le
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