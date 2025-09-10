Menu Rechercher
Wilfrid Mbappé révèle pourquoi son fils s’appelle Kylian

Père de Kylian Mbappé, Wilfrid Mbappé est revenu sur différents sujets au cours d’un entretien pour L’Équipe. L’occasion de revenir sur la carrière de son fils, son enfance et sur des sujets plus légers. Le géniteur de l’attaquant de 26 ans qui évolue au Real Madrid a notamment évoqué les raisons qui l’ont poussé à l’appeler Kylian.

«On regardait les infos avec Fayza, il y avait un truc en Bretagne. "Le petit Kylian…" et bim ! Je ne sais pas. Après, c’était convaincre sa mère, mais ça n’a pas été très difficile», a-t-il déclaré.

