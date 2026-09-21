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Ligue 1

OM : Maupay remercie les supporters malgré le début de saison

Par Valentin Feuillette
Marseille 1-2 PSG

Malgré la défaite face au PSG (1-2), Neal Maupay a tenu à saluer le soutien des supporters de l’OM. L’attaquant marseillais a notamment insisté sur l’ambiance du Vélodrome, alors que le club traverse une période particulièrement compliquée.

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« Depuis le début de saison nos supporters nous supportent à chaque fois et malgré les moments compliqués, c’est un énorme bonus pour nous, on est très reconnaissants envers eux. L’ambiance ce soir nous a portés, on aurait aimé leur apporter un peu de joie et on va continuer à se battre pour eux. »

Pub. le - MAJ le
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