Betis : Manuel Pellegrini pourrait déjà claquer la porte !

Après avoir vu son équipe terminer à une triste 15e place au classement cette saison, Manuel Pellegrini aurait-il des envies d’ailleurs alors qu'il a débarqué en Andalousie le 9 juillet dernier ? Selon Radio Nacional, l’entraîneur chilien aurait reçu une offre importante venue de Chine. Pourtant détenteur d’un contrat actif pour les trois prochaines saisons, le coach des Verdiblancos serait prêt à rompre son contrat récemment signé.

Si aucune information concernant l’identité du club chinois n’a filtré, les dirigeants du Betis se prépareraient à toute éventualité et auraient commencé à chercher le successeur du Chilien. Il s’agirait d’un certain Jordi Cruyff, fils de la légende hollandaise Johan Cruyff et ancien sélectionneur de l’Équateur.