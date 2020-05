Manchester United reste à l'affût pour Tolisso

Avec le probable départ de Paul Pogba cet été, Manchester United se retrouve dans l'obligation de reconstruire son milieu de terrain. Sans le vouloir, le Français a déjà préparé Ole Gunnar Solskjær à cette possibilité puisqu'il a passé cette saison à l'infirmerie (7 matches de championnat disputés, 2 passes décisives). Néanmoins, il faudra tout de même se renforcer et pour cela, les dirigeants de Red Devils visent toujours Corentin Tolisso (25 ans) d'après The Express.

L'autre champion du monde est en difficultés au Bayern Munich. Après une première saison convaincante et la victoire avec les Bleus en Russie, le milieu de terrain a vu son élan être stoppé net par une rupture du ligament croisé d'un genou à l'automne 2018. Désormais il n'est plus qu'un joueur de rotation, d'autant qu'il s'est cette fois-ci blessé à la cheville avant le retour à la compétition. Pour toutes ces raisons, et comme nous vous l'annoncions déjà début avril, Manchester United est à l'affût pour relancer l'ancien Lyonnais. Méfiance tout de même pour le club anglais car il n'est pas seul, à commencer par l'Inter.