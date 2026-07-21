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Coupe du Monde

La police anglaise a saisi un nombre record de faux maillots

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
La police madrilène @Maxppp

Une saisie record de faux maillots en Angleterre. Dans le cadre de l’"Opération Bloxwich" menée pendant la Coupe du Monde, la police britannique a saisi plus de 220 000 équipements contrefaits d’une valeur supérieure à 18 millions de livres, soit 21 millions d’euros. Parmi ces lots interceptés, notamment à Birmingham, se trouvaient des centaines de faux maillots à l’effigie de stars comme Kylian Mbappé ou Erling Haaland.

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Au-delà de l’infraction commerciale, les autorités et les pompiers mettent en garde les supporters attirés par les bas prix. Ne respectant aucune norme de sécurité, ces maillots sont conçus dans des textiles non réglementés et s’avèrent extrêmement inflammables, présentant un risque direct pour ceux qui les portent. C’est la raison pour laquelle tous ces faux maillots ont donc été saisis.

Pub. le - MAJ le
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