Quatre clubs de Ligue 1 sondent Sunderland pour le prometteur Jocelin Ta Bi

Son nom ne vous dit peut-être pas encore grand-chose, mais les observateurs présents au prestigieux Tournoi Maurice Revello (ex-Tournoi de Toulon) s’en souviennent parfaitement. Sous le maillot de la Côte d’Ivoire, l’ailier a crevé l’écran, bouclant la compétition avec le statut de deuxième meilleur joueur du tournoi, fort d’un bilan flatteur de 4 buts et 1 passe décisive.

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Sur le terrain, Jocelin Ta Bi incarne l’archétype du joueur d’instinct, forgé par l’audace et la spontanéité. Le natif de 21 ans joue sans calcul et se distingue par une envie permanente de provoquer son vis-à-vis. Amoureux du duel et nullement effrayé par l’échec, il s’appuie sur une vitesse naturelle dévastatrice, aussi bien balle au pied que dans ses appels sans ballon. Sa formidable capacité à répéter les efforts et les un-contre-un en fait une arme offensive particulièrement redoutable.

Des débuts contrariés en Premier League, mais une cote intacte

Ces qualités évidentes avaient d’ailleurs poussé Sunderland à miser sur lui cet hiver. Recruté au Maccabi Netanya contre un chèque de 3,5 millions d’euros, l’Ivorien a malheureusement vu ses premiers pas chez les Black Cats gâchés par une fâcheuse blessure à la malléole. Il a tout de même eu le temps de faire deux apparitions sous ses nouvelles couleurs face à Fulham, puis en Coupe d’Angleterre face à Oxford United en février 2026. Malgré ce faible temps de jeu, la formation anglaise (brillante 7e du dernier exercice) considère toujours son joueur comme une belle promesse d’avenir.

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Une vision visiblement partagée par de nombreuses écuries européennes, bien décidées à profiter de la situation pour flairer la bonne affaire. Selon nos informations, le profil de Jocelin Ta Bi est très convoité sur le marché : West Ham, Burnley, Hull City, Lorient, l’Olympique Lyonnais, Le Havre et l’OGC Nice ont tous sondé Sunderland pour tenter de récupérer la pépite sous la forme d’un prêt. Pour l’heure, la direction des Black Cats a décidé de fermer la porte et de ne pas répondre favorablement à ces nombreuses requêtes. Cependant, avec la reprise de la Premier League et l’approche fatidique du 1er septembre, date de clôture du mercato, la position du club anglais pourrait bien évoluer dans les prochains jours.