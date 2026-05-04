Stéphane Dumont, l’architecte de la folle saison de l’ESTAC

Il y a des trajectoires qui, sans jamais faire de bruit, finissent par s’imposer à l’attention de tous. Stéphane Dumont peut en témoigner. Natif de Seclin, milieu défensif formé au LOSC dont il portera le maillot de 2003 à 2011, Stéphane Dumont dispute plus de 212 rencontres en professionnel avant de terminer sa carrière à Monaco en 2013. La reconversion vers les bancs de touche se fait naturellement, sans détour. Il dirige les équipes jeunes du LOSC de 2013 à 2015, puis occupe le rôle d’entraîneur adjoint à l’équipe première jusqu’en 2017, avant de rejoindre le Stade de Reims aux côtés de David Guion pour quatre saisons. C’est là qu’il forge sa vision, dans l’ombre d’abord, avec la volonté évidente d’en sortir.

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Une reconversion en tant qu’entraîneur qui ne choque personne

Pour ceux qui l’ont côtoyé en tant que joueur, sa reconversion ne surprend personne. Contacté par nos soins, son ancien coéquipier au LOSC Ludovic Obraniak le résume avec une formule qui colle parfaitement : «il a cette faculté de tous les milieux défensifs d’être un joueur d’échec. Il a un coup d’avance sur les autres. Il faisait partie de cette trempe comme Lampard, Motta, Gerrard. On savait qu’ils avaient des facultés pour diriger et avec des raisonnements tactiques, il a toujours été quelqu’un qui fait l’unanimité. Il ne parlait pas beaucoup et il avait un très bon fond. Tout le monde l’écoutait. Il était exemplaire et humble. Il mettait toujours en avant le collectif. Il était quelqu’un qu’on voulait suivre. Il était discret mais ça n’en fait pas quelqu’un sans caractère, il sait écouter les autres. Il savait hausser le ton quand il le fallait. Il a beaucoup de qualités pour être un très bon coach. Partout où il est allé, il a toujours fait l’unanimité.»

En 2021, il prend sa première tête d’équipe professionnelle à l’EA Guingamp, en Ligue 2, où il dirige 122 rencontres en trois saisons, installant le club breton dans la première moitié de tableau sans jamais se perdre dans des ambitions démesurées. Désireux d’un nouveau défi, l’entraîneur de 43 ans rejoint un projet en grand danger, celui de l’ESTAC. Le contexte de son arrivée à Troyes, en août 2024, est pour le moins délicat : le club vient de terminer 17e de Ligue 2, sauvé de la relégation administrative uniquement grâce à la rétrogradation des Girondins de Bordeaux. Obraniak n’élude pas cette réalité : «j’ai imaginé le monde dans lequel ça ne marchait pas. Troyes, c’était très compliqué comme contexte à sa venue. Stéphane est à l’écoute, il a des convictions mais il sait respecter l’identité de ses collaborateurs. Je ne savais pas s’il était prêt pour le City Group. Avec son intelligence, il s’est mis au diapason, j’ai vu sa patte émerger. Malgré cela, il a su tirer son épingle du jeu, ça prouve sa capacité d’adaptation. Pour être coach, il en faut.»

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Troyes est passé du bord de la relégation en National à la Ligue 1 en deux ans avec lui

Ce qu’il réalise dans l’Aube tient effectivement du travail de fond. Pour sa première année avec l’ESTAC, il arrive quatre jours avant le lancement de la saison et assure le maintien en Ligue 2 à la 10e place, construit la 3e meilleure défense du championnat avec 15 clean sheets. En parallèle, il développe des jeunes talents et conduit le club jusqu’aux huitièmes de finale de la Coupe de France, avec des victoires face à Metz et Rennes. Une œuvre suffisamment convaincante pour que l’ESTAC prolonge son contrat jusqu’en juin 2028. Avec la montée acquise il y a deux semaines, son contrat a été automatiquement prolongé d’un an. Obraniak, qui est toujours en contact avec Dumont, voit dans ce parcours la confirmation d’un profil à la Pierre Sage : «il est de cette veine. Gros travailleur, il est passé par toutes les formations comme Pierre Sage, il a pris ce rôle de numéro 1. Il n’a pas eu beaucoup de temps de travailler. Il a ce profil humble et intellectuel. Je lui souhaite la même carrière que Sage. Je trouve qu’il faut plus d’entraîneurs humains et discrets comme eux. Il est fait pour ça. C’est le même que quand il était joueur, il n’a pas pris la grosse tête, il sait d’où il vient. Il reste humain. C’est prodigieux ce qu’il a fait cette saison.»

En effet, lors de cette saison, Dumont a franchi un cap supplémentaire. Installé en tête de la Ligue 2 dès la 8e journée, l’ESTAC n’a plus jamais lâché. Le club s’est imposé comme la meilleure attaque du championnat avec 56 buts inscrits, portée par un collectif soudé autour de cadres décisifs : Tawfik Bentayeb, auteur de 18 buts dans la saison, Martin Adeline en animateur du jeu, et Merwan Ifnaoui sur l’aile, deux joueurs déjà identifiés la saison précédente comme les artisans du projet Dumont. L’apothéose est venue le 25 avril dernier à Geoffroy-Guichard : Ifnaoui a ouvert le score sur une action initiée par Adeline à la 53e, avant que Bentayeb, à la 87e, et Detourbet, dans le temps additionnel, ne scellent définitivement la montée. Un succès que Dumont a résumé d’une formule nette au micro de beIN Sports : «on l’a fait en patron», lui qui connaît ainsi sa troisième montée en Ligue 1, après celles vécues comme joueur à Monaco en 2013 et comme adjoint à Reims en 2018.

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Stéphane Dumont, futur entraîneur du LOSC ?

Dans les colonnes de L’Équipe, il avait posé les mots sur cette saison hors normes : «je pense que pour le plus grand nombre, au démarrage de la saison, on n’est pas prédisposés à monter, de manière logique. Mais dès le début de saison, on a posé des intentions en ce sens. La préparation a été très, très intéressante, notre début de saison a confirmé ça. Victoires aidant, on a vite senti qu’entre les points qu’on a pris très tôt et ce qu’on fournissait en termes de qualité sur le terrain, si on arrivait à garder ça, on avancerait correctement. Comme en plus, on a allié ça à une mentalité magnifique, on n’a pas flanché. Il y a plein de signaux qui confirment le fait que l’équipe, au-delà de ce qu’elle a fourni sur un plan technique et tactique, en termes de mentalité et de cohésion, a été magnifique. Ça donne une belle saison.» Une belle saison, et même davantage : le titre de champion de Ligue 2 est venu couronner le tout ce samedi, avec un 4-0 infligé à Laval devant 15 000 supporters au stade de l’Aube. Sans grande surprise, Dumont devrait remporter le titre de meilleur entraîneur de l’antichambre de l’élite lors des trophées UNFP, le lundi 11 mai.

Et si la prochaine étape s’appelait Lille ? Bruno Genesio se dirige vers un départ du LOSC à la fin de cette saison, en fin de contrat, et le club nordiste s’active déjà pour sa succession. Stéphane Dumont fait logiquement partie des profils ciblés. Chez les supporters lillois, son nom circule avec insistance, et la logique de ce retour aux sources parle d’elle-même pour quelqu’un qui a grandi dans le Nord, gagné des titres sous ce maillot et connaît les codes de ce club de l’intérieur. Obraniak, lui, n’y voit qu’une évidence : «il connaît ce club comme sa poche, puis il ne snobe pas les gens. Il bossera main dans la main, s’il faut. Il n’impose rien et bosse avec les structures en place. Il est très agréable. Ça aurait vachement de sens. Nous les anciens, on fera tous bloc derrière lui. Je crois qu’il en est capable. C’est exceptionnel ce qu’il a fait à Troyes. Je suis fier de lui.» En attendant l’appel des Dogues, Stéphane Dumont, lui, continue de travailler. En silence mais bien, comme toujours.