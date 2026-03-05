Real Madrid : Arbeloa défend Huijsen et Mastantuono

Demain, le Real Madrid se déplace à Vigo pour y affronter le Celta avec l’obligation de l’emporter pour ne pas perdre encore plus de points dans la course au titre. Une mission difficile pour Alvaro Arbeloa qui doit composer avec beaucoup de blessés et un groupe touché moralement. C’est d’ailleurs le cas de Dean Huijsen et de Franco Mastantuono, deux jeunes prometteurs au fond du trou. Deux joueurs qui ont néanmoins pu compter sur le soutien de leur entraîneur face aux médias.

«Je suis très clair avec Huijsen ou Mastantuono. L’équipe junior A regorge de joueurs de l’âge de Mastantuono et Huijsen pourrait jouer au Castilla, vu son âge. Je me souviens de ce qui a été dit à propos de Vinicius à son arrivée, et regardez-le aujourd’hui, avec deux Ligues des Champions à son actif, il est l’un des meilleurs joueurs au monde. Nous devons faire preuve de beaucoup de patience. Jouer au Real Madrid, c’est jouer dans le club le plus exigeant du monde, ce n’est pas comme n’importe quel autre club. Ils ont toute ma confiance, ils ont énormément de capacités. J’aimerais que les supporters comprennent ce que chaque joueur représente. Les chérir, les encourager et surtout leur demander de travailler. Et de faire des efforts. Les encourager à faire des erreurs, car ils en feront ; le football est un sport où l’on fait des erreurs. De grandes soirées nous attendent avec eux», a-t-il confié en conférence de presse.