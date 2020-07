AC Milan : Stefano Pioli et la rumeur Ralf Rangnick

Depuis le 9 octobre et sa nomination au poste d'entraîneur de l'AC Milan, Stefano Pioli a un bilan plutôt positif avec 13 victoires, 9 nuls et 6 défaites toutes compétitions confondues depuis son arrivée. Et en Serie A, les Rossoneri sont encore en course pour décrocher une place en Ligue Europa (7e), alors que les quatre premières places, pour une qualifications en Ligue des Champions sont un peu loin. Mais malgré un contrat jusqu'en juin 2021, le technicien italien n'est pas sûr de rester la saison prochaine, le club italien pensant grandement à Ralf Rangnick.

Ce samedi, les médias allemands expliquaient d'ailleurs que l'AC Milan avait proposé un bail de trois saisons à l'ancien technicien du RB Leipzig... Une nouvelle inquiétante pour Stefano Pioli ? Interrogé sur le sujet en conférence de presse avant la rencontre de dimanche contre le Napoli (21h45), ce dernier a été franc : «je ne sais pas si le club a déjà pris sa décision. Mais ce n'est pas mon problème, ni celui des joueurs. Nous pensons simplement à bien faire : nous récoltons les fruits du travail commencé en octobre. Le club et nous devons continuer à grandir et terminer la saison satisfaits.» Il reste sept matches à l'AC Milan pour tenter de bien finir la saison.