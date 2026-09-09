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Ligue des Champions

Barça : Lamine Yamal évoque son changement physique

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Lamine Yamal auteur d'un but dans cette Coupe du Monde @Maxppp
Barcelone Feyenoord

Lamine Yamal fait parler son talent depuis quelques années. Pourtant, il n’a encore que 19 ans. En conférence de presse, il a évoqué sa croissance et l’évolution de son corps et de son physique. « Quand on a 18 ans, on grandit sans s’en rendre compte. Ils disent que je mesure deux mètres, mais ce n’est pas vrai. Je suis un "garçon" et je grandis. Je suis plus petit que Cubarsi ou Bernal. »

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Il prend aussi en maturité dans un groupe peuplé de joueurs plus âgés et confirmés. Ce, même si l’Espagnol réalise des débuts prometteurs. « C’est facile à gérer. Dans le vestiaire, il y a des gens qui ont fait plus que moi dans le football. Alors quand je rentre à la maison, je dois garder les pieds sur terre. » D’ailleurs, il a avoué ne pas craindre d’être envoyé parfois sur le banc. « Je n’ai pas peur. Si un jour je suis remplaçant, je n’ai plus peur. Il y a de grands joueurs. » Pour le moment, il est bien titulaire en force au Barça.

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