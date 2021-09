Naples : la lutte pour le titre sera compliquée selon Luciano Spalletti

Après une victoire tranquille sur la pelouse de l'Udinese (0-4) ce week-end, l'entraîneur de Naples Luciano Spalletti s'est félicité de la qualité et de l'attitude de son effectif, notamment son milieu de terrain espagnol Fabian Ruiz : « maintenant j'ai la conviction d'avoir de la qualité, alors que n'importe quel joueur peut faire la différence et déterminer un résultat avec un jeu. C'est la meilleure chose à faire pour combiner la qualité individuelle avec l'attitude d'équipe. [...] Fabian voit plus loin que la première passe, il flaire le jeu. Il n'est pas super rapide, mais pour ce rôle, il est durable et peut devenir un joueur de premier plan. »

Interrogé en zone mixte sur les chances du Napoli de jouer le titre en Serie A cette saison, le technicien italien sait que la lutte sera compliquée : « le Scudetto ? C'est un championnat si long, plein d'embûches... Mais il est clair que l'équipe a des qualités techniques et est compétitive en termes de changements. Nous devons voir combien de temps nous pouvons tenir à ce niveau. Notre force, c'est notre environnement, avant tout, nous sommes assaillis par l'amour de cette équipe et cela se nourrit de lui-même. Nous sommes forts pour le moment et il y a des équipes très fortes dans cette Serie A. »