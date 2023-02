Toulouse-OM : la réaction à chaud d’Anthony Rouault

Les Toulousains pourront avoir des regrets après la rencontre face à l’OM. Alors qu’ils menaient au score, les coéquipiers d’Anthony Rouault ont fini par craquer et concéder trois buts. Un scénario frustrant comme l’a confié le jeune défenseur français au micro de Prime Video.

«On avait fait une bonne première période. On avait le match en main, ils n’avaient pas d’occasions contrairement à nous. Ils marquent deux buts sur les coups de pied arrêtés qu’on doit revoir. C’est un match qui demande beaucoup d’efforts. La fatigue peut amener des erreurs de placement ou quoi. Ce n’est pas une excuse, mais on fait un match solide. On les a regardés dans les yeux et c’est encourageant.»

