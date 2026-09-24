Les Pays-Bas se déchirent déjà sur les choix de Xavi

Déception de la Coupe du Monde 2026, la sélection néerlandaise a rapidement pris la porte. En seizième de finale face au Maroc, les Oranjes se sont fait presser en deux avec une sortie aux tirs au but (1-1/3-2 aux t.a.b.). Un résultat qui a coûté le poste de Ronald Koeman et qui a poussé la fédération à se choisir un nouvel homme fort avec Xavi Hernandez. Libre depuis l’été 2024 et son départ du FC Barcelone, l’entraîneur catalan a opté pour la sélection néerlandaise. Une décision guidée par une affiliation commune aux principes de Johan Cruyff, mais également la volonté de rebondir pour les différentes parties. « Les Pays-Bas possèdent une riche culture footballistique et une vision claire qui me séduisent énormément : un football offensif, basé sur la possession, avec créativité, passion et conviction. Bien sûr, l’objectif principal est et restera toujours la victoire, mais je préfère y parvenir d’une manière qui reflète ces valeurs et qui soit source de plaisir pour le public. Le potentiel est là, ainsi que des bases solides sur lesquelles construire. Je suis impatient de relever ce défi avec les joueurs, le staff et tous les membres de la KNVB», annonçait-il fièrement à sa nomination. Entre la volonté d’apporter du jeu et de vouloir construire quelque chose de différent, le discours de Xavi semblait souffler un vent d’optimisme.

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Alors que la sélection débute avec son nouveau coach ce jeudi contre l’Allemagne qui s’offre aussi une nouvelle peau avec Jürgen Klopp, les Pays-Bas enchaîneront ensuite avec un déplacement en Serbie puis en Grèce et termineront la trêve internationale par la réception de la Serbie. Quatre matches pour lancer un nouveau cycle et présenter au mieux le projet de jeu de Xavi. Si on s’attarde sur sa liste, on ne tombe pas de notre chaise. Des 26 convoqués de la Coupe du Monde 2026, seuls Marten de Roon, Mats Wieffer, Frenkie de Jong, Donyell Malen, Justin Kluivert, Wout Weghorst et Memphis Depay n’ont pas été convoqués, soit 7 absents, sachant que la moitié le sont pour des forfaits. Parmi les choix forts, on note le retour de Joey Veerman, le nouveau milieu de terrain du Borussia Dortmund qui ne plaisait pas vraiment à Ronald Koeman. Trois nouveaux vont également faire leurs premiers pas avec Gjivai Zechiël, Ruben van Bommel et Mexx Meerdink. Des choix qui partagent du côté des Pays-Bas car on espérait plus de nouveautés. «S’il ne remanie pas l’effectif, la question est : le niveau de jeu et les résultats vont-ils changer ? Xavi prévoit peut-être des changements dans son onze de départ. À tout le moins, il a déclaré vouloir pratiquer un beau football. Alors, nous espérons tous un spectacle similaire à celui du Barça contre l’Espagne» a notamment confié à As le journaliste Johan Inan du quotidien Algemeen Dagblad.

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Des choix déjà critiqués

Ancien joueur néerlandais, Johan Derksen a pointé du doigt l’absence de Nuno Valente au profit de Joey Veerman sur Vandaag Inside : «Xavi, qui était dans les tribunes à Feyenoord, a probablement réalisé lui-même qu’il avait commis une grosse erreur en ne sélectionnant pas le capitaine de Feyenoord. Je pense que c’est un excellent joueur. Je pense qu’il a beaucoup plus d’influence sur une équipe que Joey Veerman.» Bram van Polen légende du PEC Zwolle a lui été déçu de voir Xavi prendre un groupe restreint alors qu’il aurait pu faire deux listes comme Jürgen Klopp avec l’Allemagne comme il l’a confié sur ESPN : «on peut alors observer leurs interactions au sein d’un groupe. On les voit en personne, on les voit en dehors du terrain. C’était le moment idéal pour sélectionner un grand nombre de joueurs en peu de temps. Je trouve que la stratégie de Klopp avec l’Allemagne est très intelligente. Il débute comme nouveau sélectionneur et se montre très ouvert à cette possibilité. Il dispose désormais d’un groupe très important de joueurs potentiels. Mais les Pays-Bas jouent encore la carte de la sécurité, à mon avis.»

Xavi a aussi essuyé une attaque du coach du PSV Eindhoven Peter Bosz car il n’avait pas choisi Guus Til initialement et n’avait pas été classe dans la manière de faire. Le milieu offensif a finalement rejoint la sélection via des forfaits. «Guus a dû l’apprendre par les médias. Je trouve cela tout de même étonnant. Si tu as fait partie d’une Coupe du Monde. Alors, je m’attendais quand même à ce qu’ils l’appellent, et qu’ils le lui disent. Donc il a dû l’apprendre par les médias. Quand, à mon époque, je n’en faisais pas partie, je recevais un coup de fil.» Pour autant, tout n’est pas sombre autour de Xavi. L’opinion publique reste favorable et il y a beaucoup d’excitation à l’idée de voir un nouveau cycle s’ouvrir. Certains observateurs sont particulièrement séduits comme Rafael van der Vaart qui apprécie les nouveaux noms : «Xavi adore le football, et c’est pourquoi Veerman est de nouveau sélectionné. Je pense même qu’il pourrait être titulaire. C’est un joueur qui s’intègre parfaitement à l’équipe, et c’est quelque chose qui manque cruellement à cette sélection néerlandaise.» Il a aussi eu un mot pour les nouveaux venus Gjivai Zechiël et Ruben van Bommel : «ils le méritaient amplement, mais je ne m’attendais pas à ce que Xavi les intègre d’emblée.» Le cas Xavi n’a pas fini de faire parler du côté des Oranjes.