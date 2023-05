PSG : la réaction du CUP après les incidents devant le domicile de Neymar

La suite après cette publicité

Hier, en marge de la manifestation des supporters du Paris Saint-Germain devant le siège du club de la capitale, un groupe de fans s’est rendu devant le domicile de Neymar afin de réclamer le départ du Brésilien. Une initiative condamnée par le PSG, mais aussi par le chef du CUP, Romain Mabille.

« Ce qu’il s’est passé devant chez Neymar, c’est nul et ce n’est pas le CUP. Ça me désole que tout ce qu’on a fait hier soit résumé à cela. Ce n’est pas du tout notre initiative. Je ne suis pas responsable de ce que les gens font après l’action. On a organisé une action, à la fin de celle-là on a demandé aux gens de se disperser dans le calme et de rentrer chez eux. Je ne peux pas me tenir responsable de ce qu’il s’est passé après », a-t-il confié au micro de RTL.

