Le PSG veut faire l’énorme coup Michael Olise

Il serait probablement plus compliqué de trouver un club qui ne veut pas de Michael Olise, plutôt que l’inverse. Deux ans après son arrivée au Bayern Munich avec l’étiquette de grand espoir, l’ailier de 24 ans a totalement changé de dimension. Il a apporté la confirmation attendue, au point de devenir l’un des tout meilleurs joueurs de la planète.

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Après deux saisons abouties en tous points (107 matchs, 42 buts, 54 passes décisives), son nom résonne désormais dans toutes les cellules de recrutement d’Europe. Tous les cadors anglais rêvent de le rapatrier, et il se murmurait que le Real Madrid en rêvait secrètement. Il n’était pas le fameux joueur mystère à 150 millions d’euros, mais on imagine qu’un départ du Français se chiffrerait dans les mêmes hauteurs tarifaires.

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Paris veut tenter le deal cet été

Une Coupe du Monde réussie avec le maillot des Bleus ferait sans doute encore exploser sa cote, qui atteint déjà aujourd’hui des prix hors d’atteinte pour beaucoup de prétendants. Car dans les faits, les clubs capables de s’offrir Olise se comptent sur les doigts des deux mains, et ils ne sont probablement pas plus de 6 ou 7. Outre les géants anglais, le PSG en fait forcément partie.

Et d’après L’Équipe du soir, le club de la capitale ciblerait le Français pour se renforcer cet été. Les dirigeants parisiens n’avaient pas attendu la double confrontation face au Bayern Munich cette saison pour prendre la mesure du phénomène, mais ces deux matchs dans lesquels Olise avait mis Nuno Mendes au supplice n’ont pu que confirmer leurs impressions. Paris voudrait tenter le deal cet été et penserait être capable de le boucler. Affaire à suivre pour ce qui s’annonce être l’un des feuilletons de l’été.