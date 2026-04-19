Strasbourg - Rennes : les compositions officielles

Suite de la 30e journée de Ligue 1, Strasbourg reçoit le Stade Rennais à la Meinau. Les Alsaciens occupent actuellement la 8e place du championnat, à six longueurs des places européennes. Ils affichent une belle forme avec deux succès lors des deux dernières journées. En face, les Bretons sont 6e et pleinement engagés dans la course à l’Europe, un faux pas est interdit ce dimanche. Cette affiche est à suivre en direct commenté sur le site Foot Mercato.

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Du côté des compositions d’équipes, Gary O’Neil fait tourner son effectif et opte pour un 4-2-3-1. Penders en dernier rempart, Mwanga et Luis sur les côtés de la défense, Hogsberg et Cissé forment la charnière. Sabaly et Oyedele sont associés au milieu de terrain, Yassine et Amo-Ameyaw sur les ailes. En ce qui concerne le secteur offensif, Fofana sera épaulé par Nanasi. Chez les visiteurs, Franck Haise reconduit son 4-4-2. Samba au but, Brassier et Ait Boudlal dans l’axe de la défense, Seidu et Merlin latéraux. Dans le coeur du jeu, Camara est avec Szymanski, Blas et Tamari dans des rôles d’ailiers. Enfin pour l’attaque, Embolo est présent pour accompagner le très en forme Lepaul.

Les compositions

Strasbourg :

Rennes :