Le FC Barcelone fonce sur une pépite brésilienne, l’Angleterre s’impatiente avant la finale pour le titre

Le Barça a ciblé une nouvelle pépite

“Deco veut la nouvelle perle brésilienne”, peut-on lire en une du journal Sport. Le FC Barcelone cible Eduardo Conceição, prometteur attaquant de 16 ans de Palmeiras, considéré comme la prochaine grosse star à sortir du continent sud-américain. Deco, directeur sportif, a contacté directement le directeur sportif de Palmeiras pour manifester l’intérêt du Barça. Manchester City aurait déjà soumis une offre de 40 millions d’euros, tandis que le joueur, représenté par le superagent Giuliano Bertolucci, prépare son saut en Europe pour janvier 2028. Le Barça suit le prodige depuis un petit moment, le jeune prodige a une clause libératoire de 100 millions et un contrat jusqu’en 2029 chez Palmeiras. Malgré la concurrence, les Blaugranas misent sur leur scouting sud-américain pour anticiper et sécuriser ce futur crack.

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Manchester City a tout à gagner, Arsenal tout à perdre

"Qui osera gagner" placarde le Daily Mirror en une. Arsenal et Manchester City se retrouvent dans un match décisif pour le titre, avec Mikel Arteta qui affirme que son équipe a une grande confiance en elle et que ses joueurs doivent accepter la pression. Le coach d’Arsenal estime que ses joueurs sont à l’endroit où ils veulent être et qu’ils doivent jouer sans retenue face à leur grand rival. De son côté, Pep Guardiola reconnaît qu’une défaite de Manchester City mettrait fin à la course au titre. Il a même expliqué qu’il féliciterait Arteta en cas de revers, avant d’espérer un faux pas d’Arsenal sur les cinq matchs suivants. Dans le Sunday Express, “Meilleurs ennemis” peut-on lire en pages intérieures. La relation entre Mikel Arteta et Pep Guardiola s’est tendue mais reste solide malgré la rivalité. Arteta, ancien assistant de Guardiola à City, a expliqué que la distance et la compétition ont changé les choses, mais leur amitié remonte à 30 ans. Des tensions ont émergé après le nul 2-2 à l’Etihad en 2024, avec des accusations de Guardiola de manque de fair-play et des piques comme le fameux “Stay humble” d’Haaland. Malgré cela, Arteta insiste sur leur capacité à séparer rivalité professionnelle et lien personnel, et a dit être prêt à reprendre un café avec son homologue espagnol. En tout cas, l’enjeu est énorme à l’Etihad, car une victoire d’Arsenal creuserait l’écart au classement à 9 points avec un match en plus et rapprocherait les Gunners d’un premier titre depuis 22 ans.

Le Real Madrid pense déjà à la saison prochaine

Kylian Mbappé et Vinicius Jr au centre du projet titre le journal AS. Malgré une saison frustrante marquée par l’élimination face au Bayern Munich, leur relation est bonne et les dirigeants leur font pleinement confiance. Vinicius, en fin de contrat dans 14 mois, prolongera avant la Coupe du Monde, avec un accord déjà scellé personnellement par le président. Mbappé, gêné par une blessure au genou, reconnaît lui-même ne pas avoir répondu aux attentes et se sent redevable au club. Le Real va tout faire pour mettre ses deux stars dans les meilleures conditions et retrouver les sommets.