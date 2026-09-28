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Luis de la Fuente : « l’histoire du Ballon d’Or doit plus d’un titre à un Espagnol »

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Rodri et Luis de la Fuente avec l'Espagne @Maxppp
Espagne Croatie

Qui remportera le Ballon d’Or ? Depuis plusieurs semaines, Kylian Mbappé et Lamine Yamal ont lancé une campagne médiatique offensive. D’autres joueurs tels que Khvicha Kvaratskhelia, Fabian Ruiz, Rodri ou encore Ousmane Dembélé sont également en lice, mais le sélectionneur espagnol Luis de la Fuente espère vraiment qu’un Espagnol sera sacré.

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« Ce sont les meilleurs au monde. L’histoire du Ballon d’Or doit plus d’un titre à un Espagnol. Maintenant, j’aimerais qu’un autre Espagnol le remporte, car cela me rendrait tout aussi heureux », a-t-il confié en conférence de presse, à la veille de recevoir la Croatie au stade Sanchez Pizjuan de Séville.

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