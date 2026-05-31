Rennes prêt à faire des folies sur Antoine Hainaut

Le Stade Rennais s’active pour trouver son nouveau latéral droit en vue de la saison prochaine. Si la piste menant au prometteur international U23 tunisien Iyadh Riahi (Stade Tunisien) est étudiée, la direction bretonne a placé un autre profil en bonne position : Antoine Hainaut. À 24 ans, l’ancien joueur de Boulogne formé au RC Lens s’est fait un nom reluisant de l’autre côté des Alpes. Pisté par Angers et Auxerre l’été dernier, il avait finalement fait l’objet d’un prêt avec option d’achat au Venise FC en provenance de Parme avec qui il avait inscrit 2 buts en 25 matches de Série A en 2024-25.

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Capable d’évoluer milieu droit mais aussi piston droit, Hainaut affiche une énorme polyvalence, une belle activité et un gros tempérament qui lui ont permis de réaliser une saison impressionnante en Série B avec 5 buts et 6 passes décisives en Serie B, participant activement à la remontée en Serie A du club italien. Face à un tel rendement, Venise a fort logiquement levé l’option d’achat qui avait été fixée à seulement 550 000 euros. Une véritable affaire qui fait aujourd’hui que Parme s’en mord les doigts, d’autant plus que plusieurs courtisans sont venus aux nouvelles. Les Rouge et Noir, qui cherche exactement un joueur de son profil pour dynamiser leur arrière-garde, sont sous le charme et se montrent prêts à faire des folies pour le recruter selon nos informations. En interne, on évoque une offre qui pourrait avoisiner les 10 millions d’euros.