La Saudi Pro League promet encore du très lourd pour le mercato

Le rideau est tombé sur la Saudi Pro League hier soir à l’occasion de la 34e journée. Al-Hilal a remporté le championnat d’une saison où Cristiano Ronaldo a battu un record, celui du nombre de buts inscrits (35) sur un seul exercice. Arrivée il y a un an et demi, la star portugaise a donné le ton. Quelques mois après, de nombreux joueurs phares du continent européen ont cédé aux sirènes saoudiennes et aux salaires particulièrement bien rémunérés. Neymar, Benzema, Kanté mais aussi des éléments de moindres importances ont tous dit oui. L’an un de cette nouvelle ère vient de se terminer. Elle ne devrait pas se terminer de sitôt d’après les déclarations du directeur général de la ligue.

Dans un long entretien accordé à The Telegraph, Michael Emenalo a donné les grandes lignes qu’allait suivre la SPL. D’après lui, il faut s’attendre de nouveaux transferts d’envergure mondiale. «Nous espérons que les joueurs recrutés auront été correctement sélectionnés pour ressentir un sentiment d’exception», assure le dirigeant, prévenant au passage être à la lutte avec les clubs européens sur les meilleurs joueurs. Le Nigérian affirme par exemple qu’une offre comme celle d’Al-Hilal l’été dernier de 260 M€ pour faire venir Kylian Mbappé (en conflit avec son joueur pour tenter de le faire prolonger, ou de le vendre, le PSG avait autorisé l’ouverture de négociations pour faire plier le Français) pourrait se reproduire cet été.

La SPL va encore viser les stars

«Chaque fois qu’une opportunité se présentera et que ce type de joueurs que vous avez mentionnés sera disponible, nous rivaliserons. Cette fenêtre à venir sera particulière. S’il y a une opportunité de dépenser beaucoup d’argent pour quelqu’un qui, selon nous, apportera exactement ce dont nous avons besoin ou ce qui est nécessaire, alors nous le ferons.» Des noms circulent déjà depuis plusieurs semaines mais comme certains acteurs principaux de Premier League comme Mohamed Salah, Kevin de Bruyne ou encore les gardiens brésiliens Ederson et Alisson. Le Daily Mail révélait même il y a deux jours qu’une offre de 30 M€ serait sur le point d’être proposée à Manchester City pour son portier.

Casemiro, Bruno Fernandes et José Mourinho sont aussi cités, ce qu’Emenalo confirme à demi-mot. «José (Mourinho) est une marque à part entière… Qu’il soit prêt à venir ou qu’un club de notre ligue soit prêt pour lui, c’est quelque chose qui doit être déterminé.» Enfin, l’ancien dirigeant de Monaco et de Chelsea glisse une autre information essentielle. Après avoir recruté 94 joueurs la saison dernière pour quasiment 900 M€, les clubs de Saudi Pro League achèteront moins pour faire confiance à leurs jeunes. «Nous voulons recruter des joueurs pour améliorer la ligue, mais nous voulons également développer nos propres joueurs.» Les Européens sont prévenus. L’argent coulera moins à flot durant ce mercato.

Une petite révolution interne à venir

Dernier élément à retenir durant cet entretien, le développement structurel du championnat. Les dirigeants de la SPL ont prévu de «privatiser à terme le reste des clubs de la ligue.» Actuellement, seuls 4 clubs (Al-Hilal, Al-Ittihad, Al-Ahli et Al-Nasr) sont financés par le Fonds d’investissement public saoudien (les autres sont subventionnés par le ministère des Sports). Emenalo ambitionne d’aller plus loin, alors qu’il situe le championnat dans le top 10 mondial. «L’objectif est d’être le meilleur possible, abonde-t-il. Notre objectif est d’être l’une des meilleures ligues du monde. Être numéro à l’avenir, que cela se produise dans 10 ans, 20 ans, 25 ans, ce serait le bienvenu. Mais je pense qu’il faut commencer par dire que nous voulons être la meilleure ligue du monde.» Rien que ça.