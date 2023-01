La FFF confirme l’ouverture d’une enquête contre Noël Le Graët

La suite après cette publicité

Après la mise en retrait de Noël Le Graët de son poste de président de la FFF le 11 janvier, un Comex de la fédération était réuni ce jeudi matin en visioconférence, toujours dans l’attente des résultats de l’enquête ministérielle pour réclamer le départ du dirigeant de 81 ans. Dans un communiqué publié ce jeudi, le Comex a par ailleurs confirmé prendre acte de la décision du Parquet de Paris, d’ouvrir une enquête contre NLG.*

«Le Comité Exécutif de la FFF, réuni ce jour, a pris acte de la décision du Parquet de Paris d’ouvrir une enquête concernant Noël Le Graët, le président de la FFF.

Sans plus d’informations à ce stade, et dans le respect de la présomption d’innocence, le Comex reste sur sa position de mise en retrait du président de la Fédération jusqu’à la communication définitive de l’audit diligenté par le ministère des Sports, et dans l’attente de son analyse par le Comex de la FFF. Cette position du Comex a été adoptée à l’unanimité de ses membres», peut-on lire dans le communiqué envoyé aux médias.

À lire

OM : Igor Tudor juge la sanction d’Eric Bailly